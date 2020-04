Speciale dienst in Notre-Dame met mondkapjes en helmen

De doornenkroon, die door Jezus zou zijn gedragen bij zijn kruisiging, is de belangrijkste reliek van de Notre-Dame. De Franse koning Lodewijk IX kocht het begin13e eeuw in Byzantium, het huidige Istanbul, en bracht het naar Parijs. Het reliek werd door de brandweer gered tijdens de brand vorig jaar. „We gebruiken de kroon om te laten zien dat de kathedraal nog in leven is”, aldus aartsbisschop van Parijs Michel Aupetit.

De dienst begon om 11.00 uur en werd geleid door de aartsbisschop. Naast gebeden waren er ook teksten van bekende Fransen te horen en werd er muziek gespeeld. Bijna alle aanwezigen droegen mondkapjes vanwege het coronavirus en helmen vanwege de nog altijd instabiele kathedraal.

Nonnen tijdens de kerkdienst in de Notre Dame. Ⓒ AFP

„Het is een boodschap van hoop”, zei Aupetit volgens televisiezender BFMTV. „Het is een jaar geleden dat de kathedraal werd verwoest door een brand en het land is nu in de ban van een pandemie. Laten we Pasen vieren, want het leven is sterker dan de dood.”