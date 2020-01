Rechtbank Assen weert RTL na opname Ruinerwold

Tijdens de uitzending van de talkshow van Eva Jinek maandagavond werd toch een geluidsfragment uitgezonden van wat B. in de rechtszaal te zeggen had. Volgens de rechtbank heeft de redactie van Jinek het stemfragment ontvangen van RTL Boulevard, dat verantwoordelijk was voor de opnames in de rechtszaal. Bij veel grote rechtszaken gaat dit via een zogeheten poolregeling, om het aantal camera’s in de rechtszaal te beperken. Beeldmateriaal wordt met andere media gedeeld.

De rechtbank vindt dat de privacy van de verdachte moet worden gerespecteerd. Het gerechtsbestuur in Assen noemt het overtreden van het opnameverbod, dat naar zijn smaak met de pers nadrukkelijk is gecommuniceerd, „niet acceptabel.”

B.’s advocaat Yehudi Moszkowicz zat tijdens de uitzending als gast bij Jinek aan tafel en toonde zich toen verbaasd. „Ik heb na afloop met de redactie van Jinek gesproken”, aldus de raadsman vrijdag, „en men heeft mij excuses aangeboden. Daar was het voor mij mee afgedaan. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de rechtbank anders is en ik begrijp de genomen beslissing.”

Spookhoeve

De zaak Ruinerwold draait onder meer om de jarenlange vrijheidsberoving van zes kinderen van hoofdverdachte Gerrit Jan van D. in een boerderij nabij het Drentse dorp Ruinerwold.