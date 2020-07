’Zwangere vrouw bedreigd door automobilist’

De twee zouden elkaar maar net ontweken hebben op de weg. Daarna ging het alsnog mis - hoe is onduidelijk. Volgens een fotograaf ter plaatse klinken er verwijten van opzet. De politie en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Een van de betrokken automobilisten deed nog een vluchtpoging, maar werd later aangehouden door agenten. Volgens het slachtoffer werd ze door de man uitgescholden en bedreigd. Een politiewoordvoerster kon nog niets kwijt over het incident.

De zwangere vrouw zou door de aanrijding gewond zijn geraakt aan haar enkel. Een ambulance bracht haar naar het ziekenhuis.