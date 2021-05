Latijns-Amerikaanse ’drugskoks’ via Spanje naar Nederland

Binnenland

Passagier schiet in Tilburgse taxi

Een passagier heeft tijdens een taxirit door Tilburg meerdere malen met een vuurwapen in het dashboard geschoten. De geschrokken chauffeur heeft na het incident de politie gealarmeerd. Agenten vonden in het voertuig meerdere inslagen. De taxi is in beslag genomen voor sporenonderzoek.