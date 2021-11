Afgelopen week recordaantal van ruim 110.000 positieve tests

Het percentage positieve testen steeg van 17,2 procent naar 19,6 procent. In de afgelopen week is de grootste stijging te zien in het aantal positieve gevallen bij kinderen van 4 tot 12 jaar.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt ook. In de afgelopen week belandden 1390 coronapatiënten in een ziekenhuis. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei. Een week eerder waren het er (na correctie) 1240. Van de 1390 nieuw opgenomen patiënten kwamen 217 op een intensive care terecht.

Het aantal gemelde sterfgevallen bleef gelijk. In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 173 mensen aan de gevolgen van de besmetting waren overleden. Een week eerder waren 172 sterfgevallen gemeld.

Het RIVM komt dinsdag voor de 72e keer met zijn weekoverzicht.