’Coronaspuger’: tot vijf jaar cel

Spugen naar agenten of op voedsel in de supermarkt gaat 2400 euro kosten en er staat een maximale celstraf tot vijf jaar op.

In Nederland stond maandag een ’coronakucher’ voor de rechter. Tegen Matthiau de G. werd 6 weken cel waarvan 4 voorwaadelijk geëist. Dat vond de rechter teveel. Hij kreeg uiteindelijk tien dagen. Een week eerder kreeg Asaad C. tien weken cel waarvan twee weken voorwaardelijk. Hij had twee agenten expres in het gezicht gehoest. Het Openbaar Ministerie maakte enkele weken geleden bekend dat straffen ’tot enkele maanden’ kunnen worden gevraagd bij de rechter.

De procureurs-generaal in België hebben nu nieuwe richtlijnen opgesteld. Wie spuwt naar mensen, riskeert celstraffen van drie maanden tot twee jaar, en een boete van 400 tot zelfs 2.400 euro. Ook wie aleen schreeuwt dat hij corona heeft, om zo mensen schrik aan te jagen, riskeert dezelfde straf: tot twee jaar cel en 2.400 euro.

Niezen op etenswaren

Spuwen, hoesten of niezen op etenswaren in de supermarkt, wordt nóg strenger bestraft, aldus de krant De spuwer riskeert een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar, en boete van 1.600 euro tot zelfs 16.000 euro.

„Ook als hij niet besmet blijkt te zijn. Want hij neemt het risico om de gezondheid van iemand te schaden, of zelfs de dood teweeg te brengen. Iemand die bewust anderen probeert te besmetten zou zelfs nog strenger bestraft kunnen worden. Want je staat dan iemand bewust naar het leven.”