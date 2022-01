Eigen B&B was droom van Theo en Marij... het werd een hel

Premium Financieel

Column: de ruimte is op, we moeten de hoogte in

Tussen 1950 en 1975 nam de Nederlandse bevolking met gemiddeld 140.000 mensen per jaar toe, en dat ondanks de emigratiegolf van de jaren vijftig. Daarna is het groeitempo gelukkig wat afgezwakt, maar ook sinds de eeuwwisseling zitten we nog steeds op bijna 80.000 man per jaar erbij. Van hen is driek...