Vrouw wint Spaanse literatuurprijs: ’zij’ blijkt eigenlijk drie mannen te zijn

Dat schrijft The Guardian. Onder het pseudoniem Carmen Mola schrijven de mannen meerdere Spaanse misdaadthrillers die op de markt worden gebracht als „Elena Ferrante van Spanje.” Agustín Martínez, Jorge Díaz en Antonio Mercero hadden romans gepubliceerd en als scenarioschrijvers gewerkt onder hun echte namen voordat ze samenkwamen om als Mola te schrijven. Ze werkten onder andere aan de TV series „Central Hospital” en „Blind Date.”

Het prijswinnende boek is een historische thriller, die zich afspeelt in 1834 tijdens een cholera-epidemie, en gaat over een seriemoordenaar die meisjes in stukken hakt, aldus Spaanse media. Een journalist, een politieagent en een jonge vrouw komen samen om te proberen hem op te jagen.

Ontkenning

De mannen, allen in de 40 en 50, ontkenden een vrouwelijk pseudoniem te hebben gekozen om de boeken te helpen verkopen. „We verstopten ons niet achter een vrouw, we verstopten ons achter een naam”, vertelde Antonio Mercero aan de Spaanse krant El País. „Ik weet niet of een vrouwelijk pseudoniem meer zou verkopen dan een mannelijk, maar ik betwijfel het.”

Kritiek

Toch kregen de mannen enige kritiek op de keuze van een vrouwelijke schuilnaam. Beatriz Gimeno, een feministe, schrijfster, activiste - en voormalig hoofd van een van Spanje’s nationale instanties voor gelijkheid, het Vrouweninstituut - viel de mannen aan omdat ze in hun publiciteit voor de boeken van Carmen Mola, gedurende meerdere jaren, een vrouwelijke persoonlijkheid creëerden: „Nog afgezien van het gebruik van een vrouwelijke schuilnaam, hebben deze mannen jarenlang interviews gegeven. Het is niet alleen de naam - het is het valse profiel dat ze hebben gebruikt om lezers en journalisten binnen te halen. Het zijn oplichters”, zei ze op Twitter.

De Planeta-prijs, die wordt uitgereikt door de gelijknamige uitgeverij, is zowel een zoektocht naar potentieel lucratieve nieuwe boeken als een erkenning van talent.

Alleen ongepubliceerde manuscripten kunnen worden ingezonden en het winnende boek moet door Planeta worden uitgegeven. In het geval van het nieuwe werk van Mola, dat onder die naam zal worden uitgebracht, betekent dit dat zij hun huidige uitgever, concurrent Penguin Random House, moeten opgeven.