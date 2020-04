Oproep: lintjesregen in aantocht

Een bord met lintjes voor de jaarlijkse lintjesregen, het uitreiken van koninklijke onderscheidingen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Herman Wouters

AMSTERDAM - Krijgt uw buurvrouw komende vrijdag een lintje? Of uw vader, nicht, vriend, koorgenoot, collega, sportmaat of medevrijwilliger? Dan willen wij hem of haar ook graag in het zonnetje zetten in De Telegraaf of op onze site. (Uiteraard pas ná de lintjesregen!)