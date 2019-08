Schutter Ohio had op school moordlijst en werd afgewezen

Zo werd hij van school gestuurd toen bleek dat hij over een ’hit list’ beschikte. Die bestond volgens hem uit twee categorieën: een ’moordlijst’ voor jongens en een ’verkrachtingslijst’ voor meisjes.

Ook zou hij vrouwen die niet ingingen op zijn toenadering hebben bedreigd.

Ondanks de bevindingen over zijn verleden, durft de politie nog geen uitspraken te doen over het motief voor het bloedbad.

Bij de schietpartij kwam onder meer Betts zus Megan (22) om het leven. Zij zou met haar broer naar de plek van de schietpartij zijn gekomen, maar volgens de politie was ze vermoedelijk niet op de hoogte van de plannen van haar broer.

De schutter sloeg rond 01.00 uur in de nacht toe bij Ned Peppers Bar in het uitgaansgebied van de stad. Naast negen doden vielen er ook 27 gewonden. Een minuut nadat hij het vuur opende werd Betts doodgeschoten door agenten die in de buurt waren. Volgens de lokale burgemeester hadden er ’honderden’ slachtoffers kunnen vallen als niet snel ingegrepen was. Betts droeg een kogelvrij vest en had meerdere magazijnen munitie bij zich.

Betts studeerde psychologie en werkte in een lokaal restaurant. In een online profiel zegt hij goed te presteren onder druk. Ook bestempelt hij zichzelf als een ’snelle leerling’ en ’gretig om te presteren’.

Het vuurwapen waarmee Betts toesloeg, kocht hij legaal bij een online dealer in Texas. Hij breidde het wapen uit met onder meer een groter magazijn voor munitie: 100 patronen.

De dodelijke slachtoffers in Dayton zijn vier vrouwen en vijf mannen, tussen 22 en 57 jaar oud. Volgens de politie lijken de slachtoffers willekeurig gekozen.

De schietpartij in Dayton, een stad met 140.000 inwoners in het zuidwesten van Ohio, vond 13 uur na het bloedbad in El Paso plaats. Bij een filiaal van Walmart vielen 20 doden en 26 gewonden toen een 21-jarige schutter het vuur opende op winkelend publiek.