Miljardairs botsen

Trump zet in op kolen, Bloomberg wil er van af.

Washington - Miljardair Michael Bloomberg doneert een half miljard dollar voor een campagne om elke kolencentrale in de VS te sluiten. Klimaatmaatregelen worden daarmee ook een strijd tussen twee miljardairs uit New York, want de plannen van de voormalig burgemeester van New York gaan recht tegen die van President Trump in.