Nederlands stel op motor omgekomen in Duitsland door spookrijder

Ⓒ MDR/ Silvio Dietzel

NORDHAUSEN - Een Nederlands stel op een motor met zijspan is zondagmiddag in de Duitse deelstaat Thüringen om het leven gekomen door een frontale botsing met een auto die op de verkeerde weghelft was terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Günzerode op de rijksweg tussen Nordhausen en de grens met Nedersaksen.