Drie aanhoudingen voor doodsteken 17-jarige jongen in Den Haag

Agenten troffen het slachtoffer van het steekincident aan op de Rijswijkseweg ter hoogte van de Van Leeuwenhoekstraat. Samen met verschillende hulpdiensten werd de zwaargewonde jongen gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten.

De politie sprak daarna met een aantal omstanders over de mogelijke betrokkenheid van een auto. Op basis van die informatie zetten agenten rond 23.15 uur een zwarte Opel aan de kant op de Erasmusbrug in Rotterdam. De 21-jarige verdachte uit Delft en de 17- jarige vrouw uit Den Haag zaten in het voertuig en werden aangehouden. Later op de avond meldde de 20-jarige verdachte uit Den Haag zich op het politiebureau.

Het onderzoek is nog in volle gang. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.