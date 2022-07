Enorm beeldscherm valt op podium in Hongkong, dansers gewond

De twee dansers werden volgens de politie bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Lokale media melden dat één van de twee er ernstig aan toe is, de ander verkeert in stabiele toestand. Drie toeschouwers moesten ook naar het ziekenhuis. Eén iemand werd onwel, twee anderen raakten in shock. Medische behandeling was voor hen niet nodig.

Het concert werd na het incident afgelast. Hoe het scherm kon vallen is niet duidelijk. Een online petitie om meer aandacht te vragen voor veiligheidsmaatregelen tijdens de concerten van de band Mirror is volgens The Guardian al duizenden keren ondertekend.