’Nederlander (42) opgepakt door Maltese politie vanwege grootschalige drugssmokkel’

De man werd al enige tijd in de gaten gehouden door de politie. Toen de man werd aangehouden in het stadje Qormi had hij 5 kilo cocaïne en 4 kilo heroïne bij zich. Niet veel later werd bij een huiszoeking in zijn garage ook 380 duizend euro in contanten gevonden. Hij wordt verdacht van het importeren, smokkelen en bezitten van verboden middelen. Ook werd hem witwassen ten laste gelegd. De Nederlander zit nog vast.