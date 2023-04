Premium Het beste van De Telegraaf

OM eist 8 jaar celstraf Slachtoffer van ex-piloot Ingmar S. ’beschadigd’ na vermeende verkrachting: ’Ik vertrouwde je’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Ingmar S. met advocaat Gert Kaaij Ⓒ PETRA URBAN

ALKMAAR - Volgens hem was hun relatie liefdevol. „Alles was bespreekbaar.” Daar bleek zijn sekspartner op 29 juli 2022 heel anders over te denken. Ex-piloot Ingmar S. overschreed al haar grenzen en verkrachtte haar in haar eigen woning. Terwijl hij nog in een proeftijd liep van een eerdere veroordeling tot zeven jaar cel voor een verkrachting in 2018.