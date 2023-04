Slachtoffer van Ingmar S.: ’Je hebt mij vernederd, bedreigd en verkracht’

Volg de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

De vrouw en S. kenden elkaar op het moment van het incident ruim elf jaar. In die periode onderhielden zij voor zijn tijd in detentie vijf jaar een seksuele relatie met elkaar. Door zijn gevangenschap kwam die ten einde. Toen hij gedurende zijn gevangenschap meer vrijheden kreeg en naar buiten mocht, zocht hij haar opnieuw op. Hij deed een kaartje bij haar in de bus met zijn e-mailadres erop, waarop zij reageerde.

Intensief appcontact

Begin 2022 zagen de twee elkaar weer voor het eerst, waarna de seksrelatie zoals die eerder was werd hersteld. Daarbuiten onderhielden ze intensief appcontact. „We stonden op dezelfde manier in het leven”, zei S. dinsdagmorgen. „We hadden een goede band. Op het gebied van seks was alles bespreekbaar. Het was open, heel fijn.” Het slachtoffer heeft de onderlinge verstandhouding bij de politie omschreven als „liefdevol en met respect voor elkaar.”

Eind juli vorig jaar zou het zijn misgegaan. Volgens de vrouw is ze hardhandig vastgebonden en daarna geslagen en verkracht, waarbij onder meer ook haar keel werd dichtgeknepen. S. zelf houdt vol dat hij niets tegen haar wil heeft gedaan. „We hebben na de seks gewoon geknuffeld en gepraat. Toen we bij de deur afscheid nemen, vroeg ze wanneer ik weer kwam”, zei hij.

’Ik heb nooit begrepen waarom’

De vrouw stapte na het incident naar de politie en verbrak het contact met S., die de rechtbank vertelde elke keer weer „van binnen te koken” als hij hoort wat ze bij de politie heeft verteld. „Ze heeft me over de app beschuldigd van verkrachting en het contact afgebroken. Ik heb nooit begrepen waarom. Wat zij zegt, is niet gebeurd.”

In een door een vriendin voorgelezen slachtofferverklaring liet de vrouw dinsdag weten nooit meer contact met S. te willen. „Ik dacht dat wij het leuk hadden samen. Wat maakt dat het voor jou niet goed genoeg was? Je hebt mij vernederd, bedreigd en verkracht in mijn eigen huis. Je hebt daarmee niet alleen mijn vertrouwen beschaamd, maar ook mijn leven veranderd. Ik wil je nooit meer zien.”

De strafeis in de zaak volgt later dinsdag