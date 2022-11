Argentijnse journalist live op tv belaagd door Qatarese man: ’Stop met filmen!’

Alvarez zat middenin een interview met een voetbalfan in een rolstoel. Ze bespraken de schokkende nederlaag van Argentinië tegen Saoedi-Arabië van dinsdag toen ze plotseling werden onderbroken.

De Qatarese man, omringd met beveiligers, beval Alvarez zijn perspas te tonen en eiste vervolgens dat de cameraman zijn lens zou richten op een flatgebouw. Vanuit de studio in Buenos Aires werd reageerden de collega’s van Alvarez geschokt. „Dit is dus hoe de regering daar is”, luidde het.

Alvarez en zijn filmploeg hervatten later het filmen vanuit een auto. De journalist vertelt de kijkers hoe hij gedwongen werd het gebied te verlaten aangezien de plek waar ze filmden ’privé’ zou zijn. Ondanks dat hij volhield dat zijn papierwerk in orde was, eiste de Qatarese dat ze zouden vertrekken. Ze dreigden zelfs dat ze het apparatuur van de ploeg zouden inpikken, aldus de journalist.

Rasmus Tantholdt

Eerder al werd ook de Deense journalist Rasmus Tantholdt in Qatar lastiggevallen door enkele mannen. Ze eisten dat ook hij zou stoppen met filmen. Tantholdt zei later dat hij excuses had gekregen van het Qatar Supreme Committee, de organisatie die het WK organiseert.

Zie hier het fragment waarin de Argentijnse verslaggever werd lastiggevallen.