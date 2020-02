Valentijnsdagwraak: vernoem een kakkerlak naar je ex

De San Antonio Zoo in Texas heeft voor Valentijnsdag de ludieke actie ’Cry Me a Cockroach’ bedacht.

En voor wie een kakkerlak nog te aardig is: voor 18 euro voert de dierentuin een naar je ex genoemde rat aan een reptiel. Zodat ie met huid en haar wordt verslonden.

Mocht je geen zin of tijd hebben om naar de zoo te komen als je ex wordt opgegeten: het hele evenement wordt live op Facebook gestreamd. Je krijgt zelfs een certificaat dat je kan delen op sociale media en waarin je de ex kan taggen, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Romantisch

Voor de mensen die nog wel in de liefde geloven, is het in de dierentuin op Valentijn ook mogelijk romantisch te dineren voor het aquarium waarin de nijlpaarden Uma en Timothy ronddobberen. Voor 110 euro per persoon krijg je een viergangendiner dat wordt afgesloten met het dessert Tirami’zoo’.