Politie zoekt mogelijk gewond persoon na autobrand

Wat er precies is gebeurd en wat de klap was die is gehoord, wordt onderzocht. Ook of de auto bewust in brand is gestoken is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat er niemand in de auto zat. De auto stond bij de evenementenlocatie Claus.

