Nieuw soort bij gespot in Nederland

De zwartpootwolbij die in juli in het Gelderse Ede werd aangetroffen. Ⓒ Theo Zeegers / Nature Today

EDE - In Nederland is een nieuwe bijensoort waargenomen, meldt Nature Today vrijdag. Het gaat om de Anthidium septemspinosum, die de zwartpootwolbij wordt genoemd. In totaal leven er nu 361 soorten bijen in Nederland.