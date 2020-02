Tiener treint voor half geld

Dat maakt NS donderdag bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. „Kinderen tot 12 jaar reizen gratis en op latere leeftijd is er voordelig studenten-ov. Daartussen betalen jongeren onwenselijk het volle pond. Dat gaan we ingrijpend veranderen”, bevestigt NS-bestuurslid Tjalling Smit tegenover De Telegraaf.

Prestatieafspraken

Deze tienerkorting wordt volgens hem betaald uit een ’bereikbaarheidsbonus’ van zes miljoen euro, die NS van de minister krijgt omdat alle prestatieafspraken in 2019 zijn gehaald. „Onze strategie is om de nieuwe generatie reizigers binnen te halen, maar hen tegelijk te leren dat reizen buiten de spits aantrekkelijker is. Beter spreiden over daluren krijgt topprioriteit, omdat er dan nog genoeg plek is in de trein.”