Aardgasvrij soms ook onvrijwillig: ’Een keer met de stok aan de slag’

57-jarige man van familiedrama in bungalowpark handelde ’uit noodweer’

De 57-jarige man die zijn vrouw en zoon doodstak in hun chalet in het bungalowpark Sonnevijver in het Belgische Rekem, zegt dat hij werd aangevallen en uit noodweer heeft gehandeld. Daarna gaf hij zich aan bij de Maastrichtse politie.