Haarlems theater negeert coronaregels en boekt zaal helemaal vol

Het theater geeft aan dat er op de avonden wel gevraagd zal worden naar de coronacheck-app. Mensen die dat niet kunnen of willen laten zien, mogen niet naar binnen.

De organisatoren ondernemen de actie in de eerste plaats omdat de try-outs van Maassen op volle capaciteit zijn uitverkocht en ze geen bezoekers willen teleurstellen. In de tweede plaats omdat ze er nu wel klaar mee zijn. Zeker na het zien van de beelden van volle voetbalstadions en de drukbezochte Formule 1 in Zandvoort vinden ze het genoeg geweest, is te lezen in de brief aan de 240 kaarthouders van de twee try-outs.

„We hebben heel veel reacties gekregen en ik denk dat 98 procent daarvan positief is”, reageert woordvoerster Simone Lensink nadat het nieuws eerder is gebracht door het NPO Radio 1-programma Spraakmakers en NH Nieuws. „Mensen noemen het besluit moedig en ook hebben zich mensen gemeld die wel willen meebetalen aan de mogelijke boete voor het overtreden van de coronaregels.” Die zou zo’n 5000 euro kunnen bedragen. Cabaretier Theo Maassen zelf staat ook achter het besluit van De Liefde. Navolging van andere theaters hebben ze echter nog niet. „Maar dat hopen we stiekem wel.”

Dat er behalve veel positieve reacties ook enkele negatieve zijn, begrijpt woordvoerder Lensink wel. „Natuurlijk snap ik dat. We kennen allemaal de tweespalt in de samenleving en mensen zijn angstig.”