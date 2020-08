Moeder en dochter dood in woning, politie vermoedt dubbele moord

De Belgische politie doet groot onderzoek nadat een moeder en kind dood aan werden getroffen in een huis. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

SPA - Een moeder en dochter zijn zaterdag dood aangetroffen in hun woning in Spa in het oosten van België. De politie vermoedt een dubbele, gruwelijke moord.