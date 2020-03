Infectie-expert Voss: ‘Maatregelen hadden niet later moeten komen’

Alle evenementen met meer dan honderd personen worden in heel Nederland afgelast, iedereen in Nederland met gezondheidsklachten (verkoudheid, keelpijn, hoesten) moet thuisblijven en sociale contacten mijden, en er moet – tot en met het einde van deze maand – zoveel mogelijk thuis worden gewerkt.

Het pakket aan maatregelen dat donderdagmiddag werd ontvouwd door minister-president Rutte, minister Bruins (Medische Zorg) en Jaap van Dissel van het RIVM is forser dan voorheen, maar is het voldoende om de infectiecrisis te beteugelen?

Kinderen

,,Dat moeten we nog zien…”, is Voss – hoogleraar infectiepreventie bij het Radboud UMC en arts-microbioloog bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen – voorzichtig. Hij heeft nog zijn twijfels bij de oproep om kinderen ‘gewoon’ naar school te laten gaan. ,,Het klopt dat kinderen en jongeren niet zo ziek worden, maar we moeten beseffen dat ze het virus wél kunnen dragen en verspreiden.”

Daarom pleit hij ervoor kinderen al bij ‘milde klachten’ thuis te houden. ,,En niet pas als ze koorts hebben. Het is verstandig na twee dagen thuisblijven te kijken of het beter gaat. Ik kan de argumenten om scholen open te houden goed begrijpen, maar ik wil deze boodschap toch graag meegeven.”

’Ernstige ziekte’

Voss sloeg deze week alarm omdat hij in de ontwikkeling van de besmettingscrisis paralellen ziet met Italië, waar op een gegeven moment ook een explosie in het aantal besmettingen was te zien. Zijn onheilspellende boodschap kwam aan deze week, toen hij voorspelde dat heel veel Nederlanders ziek zullen worden. Voss repte zelfs van ‘dertig procent’. ,,Het gaat om een ernstige ziekte.”

Tot nog toe laat de ‘curve’ van Nederland dezelfde ontwikkeling zien. Voss riep, voor de nieuwe maatregelen bekend werden, op om het afsluiten van Brabant ook voor de rest van het land te laten gelden. Zover gaat het kabinet dus duidelijk niet.

Of het minder vergaande besluit die dreigende curve toch kan doorbreken, kan niet meteen worden geconstateerd, benadrukt de expert, die ook werkzaam is voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). ,,Ik hoop dat het lukt, maar we zullen het niet direct zien. Het effect is pas na meerdere dagen zichtbaar, niet eerder dan een week.”