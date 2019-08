Gibraltar laat Iraanse tanker gaan

De opheffing van de inbeslagname was al verwacht, maar de Verenigde Staten hadden nog geprobeerd een stokje te steken voor het besluit. Ze wilden de tanker zelf aan de ketting leggen. Het was donderdag niet direct duidelijk hoe de Amerikanen dat verzoek juridisch onderbouwden.

De autoriteiten in het Britse gebiedsdeel legden de supertanker begin juli aan de ketting. Dat gebeurde omdat het schip ruwe olie zou vervoeren naar Syrië en daarmee Europese sancties zou schenden. Iran reageerde woedend en nam later ook een Britse tanker in beslag.