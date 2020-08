Sigrid Kaag en Ton Visser kandidaat-lijsttrekker D66

Dat betekent wel dat Kaag geen concurrentie krijgt van een zwaargewicht uit de partij, ze lijkt daardoor makkelijk lijsttrekker te gaan worden. Kaag is minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Eerder was ze Ondersecretaris Generaal bij de VN. Ze heeft grote plannen. „Ik wil dat wij de grootste partij worden bij de verkiezingen. Om iedereen goed door de crisis te leiden, in een schone en eerlijke economie met nieuwe kansen en nieuwe banen.”

Bovendien wil ze uitsluiting tegengaan en de blik richten op Europa. „Om de rol van Nederland in Europa te versterken en weer echt met een open blik naar de wereld te kijken. Dat zal niet zomaar gaan, dat vraagt ook van onze partij onderling dialoog en debat. D66 moet zichzelf vernieuwen.”

Grote onbekende Visser gaf eerder in de race al aan een gooi te willen doen naar het lijsttrekkerschap. Dat deed hij ook al toen bij de vorige ’strijd’ om het lijsttrekkerschap niemand zich als tegenkandidaat van Alexander Pechtold dreigde te melden. Dan is er wat te kiezen, was zijn argumentatie toen. Nu zegt hij wel op inhoud mee te willen doen. „Ik wil meer begrip voor mensen die niet zoals wij in het leven staan. Mensen die niet, zoals wij, optimistisch en positief gestemd zijn, en daar ook reden voor hebben.”

Nadat Alexander Pechtold zijn vertrek aankondigde op het partijcongres in oktober 2018, nam Rob Jetten het stokje van hem over. Jetten gaf onlangs aan nu geen gooi te willen doen naar de functie. Hij schaarde zich achter de kandidatuur van Kaag.

Het is nu aan de leden van D66. Van 20 augustus tot 2 september kan elk lid zijn voorkeur aangeven. Elke stem telt even zwaar. Tot 2 september wordt er campagne gevoerd, dat zal deels online gebeuren. Uiterlijk op 5 september wordt bekend wie namens D66 de lijst aanvoert bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.