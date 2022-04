Twaalf gewonden bij schietpartij in winkelcentrum Amerika

„We hebben bevestiging gekregen dat er verschillende mensen gewond zijn geraakt tijdens de schietpartij. Deze mensen krijgen medische hulp. Het is nog onduidelijk hoe ernstig deze verwondingen zijn”, zegt de politie van Columbia in de Tweet.

Tijdens een korte persconferentie die uitgezonden werd op Twitter zei politiechef William Holbrook dat in totaal 12 mensen gewond zijn geraakt. Tien personen liepen schotwonden op en twee anderen raakten gewond in de paniek die ontstond na het incident. Acht personen werden naar het ziekenhuis gebracht. Van de twaalf gewonden zouden er twee in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Het jongste slachtoffer is 15 jaar oud, het oudste slachtoffer 73, meldt politiechef William Holbrook. Er zouden geen dodelijke slachtoffers zijn.

Er zijn ook drie ’persons of interest’ gearresteerd. „Die classificatie zou met de tijd nog kunnen veranderen”, aldus Holbrook. Over de leeftijd van de drie wilde de politie voorlopig nog niets kwijt. Volgens de politie zou de schietpartij ontstaan zijn na een „conflict” tussen de verdachten en ging het dus niet om een willekeurige beschieting.