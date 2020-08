Tijdelijke contracten corona gedupeerden verlengd

Maar in elk geval kan iedereen die in Nijmegen dergelijke problemen ondervond en van wie de aanstelling dit jaar afloopt, zijn of haar contract nu laten verlengen mits daar geen andere mogelijkheden voor zijn.

Promovendi en postdocs hadden het meest last van de crisis, bijvoorbeeld door gesloten labs. Maar volgens Vox is in Nijmegen ook verlenging mogelijk voor mensen die moeizaam konden werken door onder meer het thuis hebben van kleine kinderen die niet naar opvang of school konden.

Het Promovendi Netwerk Nederland is opgetogen. „Echt top, zeker ook omdat privé-omstandigheden ook meetellen”, aldus voorzitter Lucille Mattijssen. Vorige maand werd ook bekend dat de universiteit van Utrecht met een noodfonds komt om contracten van promovendi en postdocs te verlengen. Intussen maakt de jongste cao, van deze zomer, het voor universiteiten mogelijk om eenmalig geld te reserveren voor het opvangen van door corona veroorzaakte problemen. Er is eenmalig 0,45 procent van de loonruimte gereserveerd voor voor incidentele financiering van oplossingen.

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft nog geen beeld van wat er door welke universiteit wordt ondernomen om de gedupeerden te helpen, maar verwacht dat in september wel te hebben.