Explosief aangetroffen in park Purmerend waar ook festival is

Het explosief werd rond half acht aangetroffen door beveiligingsmedewerkers van het festival Electronic Picnic, dat zaterdag in het Leeghwaterpark werd gehouden. Er werd in eerste instantie over een verdacht voorwerp gesproken, en de omgeving werd afgezet terwijl onderzoek werd gedaan.

Omdat het voorwerp buiten het festivalterrein werd aangetroffen, aan de kant van het amfitheater in het park, hoefde Electronic Picnic niet stilgelegd te worden. „Het festival kan vooralsnog gewoon doorgaan en bezoekers merken er niets van”, aldus een woordvoerder van de politie rond half negen ’s avonds.

Festivalgangers

Terwijl enkele tientallen meters verderop enkele duizenden festivalgangers zich nietsvermoedend vermaakten met danceacts, werd duidelijk dat het om een echt explosief ging en werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie erbij gehaald. Ook brandweer was aanwezig aan de achterkant van het festivalterrein. Een ambulance werd uit voorzorg opgeroepen. Handhaving hielp mee met het afzetten van de omgeving.

Na onderzoek besloten medewerkers van de EOD het explosief veilig te stellen en mee te nemen. Even na half elf ’s avonds werd het sein veilig gegeven. Daarna kon het Leeghwaterpark weer worden vrijgegeven. Over de aard van het explosief wilde de politiewoordvoerder zaterdagavond niets kwijt. Geruchten dat het om een handgranaat zou gaan, wilde hij niet bevestigen. ,,Dat is informatie die in principe alleen de dader weet. Maar de situatie was serieus. We staan hier niet voor niets.’’

In de herrie

Of de actie gericht was tegen het festival, kon de politiewoordvoerder ook niet aangeven. Een omwonende die poolshoogte van nemen, kan zich daar wel iets bij voorstellen.

,,We zitten hier de hele zomer ieder weekeinde in de herrie. Sinds Koningsdag is het bijna elk weekeinde wel raak, je kunt je eigen auto nauwelijks meer kwijt in je straat. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat iemand in het verkeerde keelgat schiet. Nu zijn er zelfs twee dagen achter elkaar festivals. Ik snap niet dat de gemeente Purmerend dat steeds op dezelfde plek doet. Een keer per jaar zou ik prima vinden, en ik heb echt geen moeite met een feestje, maar doe het dan op verschillende locaties.’’