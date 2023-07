Explosief aangetroffen in park Purmerend waar ook festival is

Kopieer naar clipboard

Ⓒ GLOCALmedia

PURMEREND - In het Leeghwaterpark in Purmerend is zaterdagavond een explosief gevonden. In het park is ook een festival aan de gang maar het object is buiten het festivalterrein aangetroffen, meldt de politie.