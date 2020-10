Ambtenaar wees Belastingdienst in 2017 al op toeslagproblemen

Op aandringen van CDA-Kamerlid Omtzigt maakt staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) het document dinsdag openbaar. Uit de memo blijkt hoe de Belastingdienst al in 2017 op de hoogte had kunnen zijn van de te harde aanpak in de toeslagenaffaire, waarin ouders onterecht zijn bestempeld als fraudeurs, en door de keiharde systematiek grote bedragen terug hebben moeten betalen.

De memo gaat over het zogenoemde CAF-11 dossier, de zaak die het balletje in de toeslagenaffaire aan het rollen heeft gebracht. Een van de gedupeerde ouders won in 2017 een zaak over het terugvorderen van de toeslagen bij de Raad van State. De ambtenaar schrijft over die zaak een keihard rapport over de aanpak van de fiscus.

Stopzetten

Zo heeft de Belastingdienst met het stopzetten van de toeslagen volgens de ambtenaar ’niet de vereiste zorgvuldigheid’ getoond en ’in strijd met de voor opschorting geldende regels’ gehandeld.

Daarnaast meldt het memo hoe de fiscus bezwaren 2 jaar op de plank laat liggen, bewijsstukken keer op keer opnieuw opvraagt en geen antwoorden op vragen geeft. Samenvattend is er volgens de ambtenaar sprake van ’onzorgvuldig- en onrechtmatigheden’ en ’worden diverse rechtsbeginselen geschonden’. Ondanks deze vernietigende memo, gericht aan het managementteam van de Belastingdienst, is de fiscus in beroep gegaan tegen de uitspraak.

„Het memo laat opnieuw zien dat kritische signalen van medewerkers over de werkwijze in de CAF-11-zaak helaas pas veel te laat de aandacht hebben gekregen die zij verdienden”, concludeert de staatssecretaris.

Rutte en Asscher

Haar ministerie heeft het memo niet gedeeld met de commissie-Donner, die de basis heeft gelegd voor een compensatieregeling voor de gedupeerde ouders. Ook de parlementaire ondervragingscommissie heeft het stuk niet gekregen. Die commissie maakt volgende week bekend wie zij vanaf november gaat verhoren over hun rol in de affaire. Daarin zouden verschillende politieke kopstukken, zoals premier Rutte en PvdA-leider – en toenmalig minister van Sociale Zaken – Asscher, aan bod kunnen komen.