’Man rijdt eigen vrouw aan en steekt haar neer’

Er ging een ruzie vooraf aan het gruwelijke voorval, meldt de politie, die een foto van de verdachte heeft verspreid. De vrouw (37) werd nog met spoed naar het ziekenhuis in Tiberias gebracht, maar ze kwam haar verwondingen niet te boven. Op beelden op sociale media is te zien dat ook anderen getuige zijn van de aanval en de man tot bedaren proberen te brengen.

De verdachte ging er na zijn daad vandoor. Wegen in de buurt zijn afgesloten om hem in de kraag te vatten. Hij komt uit het Arabische plaatsje Arraba in het noorden van Israël.