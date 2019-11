Cocaïne juttende puber (17) riskeert tien jaar cel

De lokale autoriteiten zien een toename van het aantal mensen dat een slagje wil slaan en hebben daarom op zes stranden de toegang verboden. Naar nu blijkt is maandag een 17-jarige jongen uit het drie uur verderop gelegen Toulouse opgepakt. Hij had vijf kilo aan cocaïnepakketjes bij zich en werd vastgezet. Hij riskeert tien jaar cel voor het bezit van de verdovende middelen.

Nieuwsgierig

Volgens de politie is er geen twijfel over mogelijk dat de jongeman speciaal voor de coke naar het Franse strand kwam. Tegen de politie zou hij hebben gezegd dat hij uit nieuwsgierigheid afreisde en van plan was om alles bij de autoriteiten in te leveren.

Volgens de politie klopt er niets van dat verhaal, want de jongen zou in de uren voordat hij de pakketjes raapte zijn gezien door de gendarmes. Hij zou toen bezig zijn geweest om uit te vinden waar en wanneer de kust veilig was.

Overdosis

Sinds half oktober is bijna 900 kilo zeer pure cocaïne aangespoeld op de strand in de buurt van Bordeaux. Volgens de politie gaat het om ’levensgevaarlijke’ drugs, die snel tot een overdosis kunnen leiden. De stranden zijn afgezet met waarschuwingsborden. Ook zijn er extra politiepatrouilles.

De drugs zijn vermoedelijk over boord geslagen of gegooid tijdens één van de vele drugstransporten vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Op de pakketten drugs staan termen als ’Diamante’ en ’Brillante’ geschreven. Drugs met dezelfde beschrijving spoelden eerder aan in Florida.