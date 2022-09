Droombaan? Deze man verdient de kost met ’niets doen’

Morimoto, met 250.000 volgers op Twitter, heeft op die manier naar eigen zeggen zo’n 4000 mensen gezelschap gehouden in de afgelopen vier jaar. Hij heeft inmiddels een vaste klantenkring van mensen die hem regelmatig boeken. Een inwoner van Tokio huurde Shoj maar liefst 270 keer in.

De Japanner wordt geboekt voor de meest bizarre ’klusjes’. Zo werd hij ooit gevraagd om mee te reizen naar een park en daar ruimschoots de tijd te nemen om met een andere volwassene op een wipwap plaats te nemen. Een andere wildvreemde man vroeg hem om mee te komen naar een treinstation om zich vervolgens door Morimoto te laten uitzwaaien.

De meer dan 37 miljoen inwoners in de Japanse stad vormen een gigantische markt voor Morimoto. Eenzaamheid is in deze gigantische metropool een thema onder veel Japanners. Dat speelde al voor de coronapandemie, maar nu die voorbij is zouden veel Japanners moeite hebben om er weer op uit te trekken. „Is het spannend voor je om alleen een winkel binnen te stappen? Ik kan je daarbij helpen”, liet Morimoto eerder via sociale media weten richting mensen met sociale angst. „En ik ben er ook als je iemand nodig hebt om voor je in de rij te staan.”

Shoji Morimoto in een café met cliënt Aruna Chida. Ⓒ REUTERS

Morimoto stelt dat hij soms ook verzoekjes afwimpelt. Zo had hij geen trek om te helpen bij het verhuizen van een zware koelkast, een reis naar Cambodja en werkt hij naar eigen zeggen niet mee als er verzoeken van seksuele aard komen. Aanvankelijk bood Morimoto zijn ’diensten’ gratis aan, maar toen hij merkte dat de vraag gigantisch was, besloot hij er zijn werk van te maken.

Vorige week zat hij nog geruime tijd in een café tegenover de 27-jarige data-analist Aruna Chida. Veel gepraat werd er niet: de twee wisselden wat koetjes en kalfjes uit over de thee en cake. „Als ik uitga met mijn vrienden, heb ik altijd het gevoel dat ik ze moet vermaken. Maar als ik met de ’huurjongen’ ben hoef ik niet zo spraakzaam te zijn”, aldus Chida.