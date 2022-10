Burgemeesters komen met ultimatum voor asielwet

Afgelopen vrijdag moest staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) voor de tweede keer melden dat het kabinet het niet eens was geworden over de asielwet ofwel spreidingswet. In de wet wordt onder andere dwang geregeld voor gemeenten die weigeren mee te werken aan het regelen van (nood)opvangplaatsen voor asielzoekers. Dat zijn er volgens het Veiligheidsberaad ongeveer tweehonderd. Van der Burg kon vrijdag niet zeggen wanneer er wel een akkoord zou zijn over de wet. Dat is de burgemeesters in het verkeerde keelgat geschoten.

Volgens Bruls is het onacceptabel dat het kabinet zich niet aan de afspraken houdt, terwijl van de gemeenten en veiligheidsregio’s een grote inspanning wordt gevraagd in de asielopvang. Er was al tweemaal een datum vastgelegd voor het in omloop brengen van de wet. Dat de wet er snel zou komen was ook grondslag van het bestuursakkoord dat gemeenten eerder dit jaar sloten met het Rijk. Het Veiligheidsberaad stuurde vorige week nog een brief aan Van der Burg met voorstellen voor het afbouwen van de crisisnoodopvang in de loop van volgend jaar, aangezien het helemaal geen taak van gemeenten is. Maar die brief is overbodig geworden nu de wet niet is ingediend.

Het Veiligheidsberaad komt op 7 november weer bijeen.