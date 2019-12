De mededeling dat zeven anderen op dit moment de hotelkamer bekijken, terwijl er nog twee beschikbaar zijn. Of een hogere prijs te zien krijgen als je de website met een dure smartphone bezoekt. Vooral online passen bedrijven allerlei trucs toe om ons geld uit de zak te kloppen. Eén ding is zeker: ze werken erg goed. Maar niet alles is geoorloofd.