Onderzoek politie in tuin Bergschenhoek, 74-jarige verdachte blijft vastzitten

De politie maakte dinsdag bekend dat bij de graafwerkzaamheden in de tuin niets is gevonden. Wat mogelijk in het huis aan de Zonnebaars is aangetroffen wordt de komende dagen aan een nadere inspectie onderworpen. De politie wil verder niets kwijt over de zaak omdat de verdachte nog in volledige beperking zit en alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Toon en zijn vrouw Toos wonen al tientallen jaren met hun twee volwassen kinderen in het zwaar verwaarloosde hoekhuis. „Dertig jaar geleden is er een schilder langs geweest en vorig jaar hebben familieleden de tuin opgeknapt. Meer is er aan onderhoud nooit gedaan”, beweert een van de buren.

Het gezin leidde volgens de omwonenden een teruggetrokken bestaan en wilde geen contact met de buurt. „Na aanbellen werd er niet open gedaan en als ze iemand zagen, vluchtten ze direct naar binnen”, vertelt een andere buurman. Omwonenden omschrijven de familie als ’zonderling en wereldvreemd’. „Toon liep altijd met ontbloot bovenlijf en in een korte broek rond. Hij is dit jaar teruggekeerd na een verblijf in een psychiatrische kliniek. Daar wil hij nooit meer naar terug”, vertelt een naaste buur. Wat zich de afgelopen jaren in het huis heeft afgespeeld, is voor omwonenden een raadsel. Aanleiding voor de politie-inval vorige week zou een anonieme tip over huiselijk geweld zijn geweest.

Onduidelijk is nog waarnaar de politie op zoek was. „Gelukkig is er niets in de tuin gevonden”, zegt een overbuurvrouw. „Na het lezen van alle speculaties in de buurtapp vreesde ik voor het ergste.”

