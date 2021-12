Toon B. (74) uit Bergschenhoek langer vast: OM verzwaart aanklacht

De man werd twee weken geleden aangehouden op verdenking van huiselijk geweld. B. leidde samen met zijn echtgenote en twee volwassen kinderen een teruggetrokken bestaan en werd door omwonenden omschreven als een zonderling.

Het OM heeft dinsdag bekendgemaakt dat er een dode kat is gevonden die mogelijk door B. om het leven is gebracht. Daarnaast wordt de man verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en fysieke en psychische mishandeling. De raadkamer van de Rotterdamse rechtbank heeft bepaald dat B. nog negentig dagen vast blijft zitten. Het OM wil verder niets kwijt over de zaak.

Na zijn arrestatie heeft de politie dagenlang onderzoek verricht in en om de hoekwoning aan de Zonnebaars in Bergschenhoek, Zuid-Holland. In de omgespitte tuin werd niets verdachts gevonden. Ontdekte sporen in en onder de woning moesten nog verder worden onderzocht.

Het gezin woont in een zwaar verwaarloosd hoekhuis. „Dertig jaar geleden is er een schilder langs geweest en vorig jaar hebben familieleden de tuin opgeknapt. Meer is er aan onderhoud nooit gedaan”, beweert een van de buren.

„Toon liep altijd met ontbloot bovenlijf en in een korte broek rond. Hij is dit jaar teruggekeerd na een verblijf in een psychiatrische kliniek. Daar wil hij nooit meer naar terug”, vertelt een naaste buur.

