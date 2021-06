Boedapest - door Bepakt en bezakt met knaloranje kleding en rood-wit-blauwe vlaggen zijn vrijdag hordes Nederlanders gearriveerd in Hongarije. Waar ze voor komen? „Een beetje cultuur snuiven, een potje voetbal kijken en goed feesten. Wat we het afgelopen jaar gemist hebben, proppen we in één weekend”, glundert Oranjesupporter Marel Bosman.