LIVE | Bijna één op de tien gevaccineerden wil geen boosterprik

Binnenland

539 kilo illegaal vuurwerk in Amsterdamse woning: ’Ontploffing desastreus’

De politie heeft dinsdag een 37-jarige verdachte aangehouden in een woning aan de Rosendaalstraat in Amsterdam-Oost voor bezit en handel van vuurwerk. De politie is blij met deze vangst: ,,De schade in een woonwijk bij ontploffing van de enorme hoeveelheid vuurwerk zou desastreuze gevolgen hebben.’’...