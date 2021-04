Ziekenhuizen faliekant tegen versoepelingen en proeven met evenementen

Corona-afdeling het Spaarne Gasthuis in Haarlem. f Ⓒ robin utrecht

Amsterdam - De ziekenhuizen in ons land staan afwerend over de voorgenomen versoepelingen van de coronamaatregelen en de honderden geplande proeven met evenementen. Ziekenhuiskoepel NVZ stelt verbijsterd te zijn en OMT-lid Marc Bonten, werkzaam als arts-microbioloog in het UMC Utrecht, zegt dat ons land nog nooit zo dicht bij Code Zwart is geweest qua coronapatiënten.