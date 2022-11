Henk de Velde (1949-2022) voer zes keer de wereld rond en overleefde keer op keer

Diverse keren dreigden natuurelementen een einde aan zijn aardse bestaan te maken. Hij overleefde telkens, voordat een slopende ziekte hem fataal werd. Tijdens z’n eerste reis over de wereldzeeën bracht zijn toenmalige hoogzwangere vrouw Gini redding door de door malaria en tyfus getroffen zeezeiler naar Paaseiland te varen, waar hij opknapte en waar niet veel later zoon Stefan werd geboren. Het huwelijk strandde in Zuid-Afrika, waarna Henk de Velde alleen terug naar Nederland voer.

De geboorte van een solozeiler, die – waar hij ook was – altijd een goed contact met zijn ex en zijn zoon heeft gehouden. Eind jaren tachtig zeilde hij alleen in 158 dagen rond de wereld, net geen record. De heroïek van zijn leven werd niet bepaald door prijzen en onderscheidingen, maar door zijn volharding ten tijde van tegenslag. Tijdens z’n derde zeiltocht rond de wereld werd hij door stroomuitval aan boord wekenlang vermist en toen hij weer opdook, ramde een Russisch vrachtschip zijn boot en moest hij met een schedelbasisfractuur aan land worden gebracht.

Henk de Velde trotseerde de meest barre omstandigheden.

Noordpool

Op zijn raakvlak met de Russen rustte geen zegen. Via de noordelijke doorvaart boven Rusland wilde hij van de Noordpool zuidwaarts varen. Tegenslag zorgde ervoor dat z’n scheepje vastvroor in de Beringzee en hij tien maanden moest overwinteren bij Tiksi in het noorden van Siberië, waar hij ternauwernood ontsnapte als kerstmaal van een ijsbeer.

Negen jaar later at hij met Kerstmis in een baai bij Alaska bruine bonen en ter plekke gevangen kabeljauw, 250 kilometer van de bewoonde wereld. Barre weersomstandigheden zorgden ervoor dat hij Port Hardy niet kon bereiken. Uit de radio klonk de stem van Elvis Presley: It’ll be lonely this christmas, lonely and cold.

‘De mens voelt zich eenzaam, omdat hij gewend is aan mensen om zich heen’, zei Henk de Velde twee jaar geleden op zijn scheepje in de haven van Kampen. ‘Dan doet hij de tv aan, ziet hij mensen bij elkaar en wordt hij nog eenzamer.’ Doe uit die beeldbuis, doceerde de zeezeiler. ‘Kijk naar de maan! Kijk naar de sterren!’ De wereld telt een levenskunstenaar minder.