Racisme-klachten op BZ

Na de Black Lives Matter-protesten in 2020 gaf het ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht voor een onderzoek naar racisme binnen de eigen organisatie. Dat onderzoek is maandag naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens onderzoeksbureau Omlo is bij Buitenlandse Zaken sprake van institutioneel racisme: er zijn ’oneerlijke processen’ bij het aannemen en promoveren van personeel. Ook is er geen goede klachtenregeling.

’Aziaten terug in hok knuppelen’

De onderzoekers spraken tientallen ambtenaren met een donkere huidskleur. Zij gaven allerlei voorbeelden van racisme. Zo kreeg iemand te horen: ’Jij kunt goed sjoelen voor een neger’. Ook zijn medewerkers ’apen’, ’bokito’s’, ’negers’ en ’zwarte piet’ genoemd. Op een buitenlands consulaat werd geroepen: ’Je zou die Aziaten terug in hun hok moeten knuppelen’. Ook over moslims en mensen met een hoofddoek zouden negatieve dingen worden gezegd.

Volgens de onderzoekers hebben medewerkers - in Den Haag en in het buitenland - er last van dat zij ’soms overgeslagen, genegeerd en buitengesloten’ worden. Ook ervaren zij ’dat een deel van hun witte collega’s hen niet ziet als een volwaardige Nederlander of gelijkwaardige collega’, zo staat in het rapport.

’Pijnlijke voorbeelden’

De hoogste ambtenaar van het ministerie - secretaris-generaal Paul Huijts – biedt excuses aan. „Het rapport bevat harde conclusies en pijnlijke voorbeelden”, zegt Huijts. „Het rapport raakt ons diep. Wat collega’s meemaken, wat er gezegd wordt en wat voor gevoel dat geeft, vinden we onacceptabel. Het spijt ons dat wij kennelijk niet in staat zijn geweest een werkomgeving te bieden waarin voor dit soort gebeurtenissen geen plaats is.”

Huijts belooft beterschap. Er komt een ’projectgroep’ die racisme moet uitbannen. Het ministerie wil het probleem ’bespreekbaar’ maken. Ook moet het wervings- en selectieproces op de schop. Bij sollicitatiegespreken worden nu nog ’verdachte en ongepaste vragen gesteld’ aan mensen met een andere etnische afkomst. Bovendien is volgens de onderzoekers bij promoties nu nog sprake van ’vriendjespolitiek’, waardoor blanke medewerkers een streepje voor hebben.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) reageert geschrokken op het rapport en noemt de uitkomsten ’pijnlijk en confronterend’. „Zeker omdat wij internationaal pleiten voor rechtvaardigheid”, zegt Hoekstra. „Wat een aantal collega’s op het departement en de posten wereldwijd heeft ervaren is onacceptabel en dit raakt mij diep.”