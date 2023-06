Voor racisme veroordeelde agent toch niet naar vreemdelingenpolitie

De politierechter legde de agent twee jaar geleden een boete van 250 euro op omdat hij bij een uit de hand gelopen aanhouding een racistisch scheldwoord gebruikte. Dat gebeurde nadat de politie was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. Toen de agenten het aan de stok kregen met een omstander die zich ermee bemoeide, sloeg de vlam in de pan.

Bij de poging tot aanhouding van de omstander ontstond een vechtpartij tussen drie gezinsleden die de man kenden en de agenten. Op een beveiligingscamera was te horen dat een van de agenten het racistische scheldwoord gebruikte. Politiechef Fred Westerbeke van Rotterdam bood vorig jaar excuses aan voor het racistische incident.

’Onbegrijpelijk’

Dinsdag bevestigde de politie berichtgeving dat de agent een nieuwe leidinggevende functie heeft gekregen bij de vreemdelingenpolitie. Justin Kötter, advocaat van het gezin dat is uitgescholden, noemde de benoeming van de agent „onbegrijpelijk.”

Westerbeke zegt nu dat „we meer oog hadden moeten hebben voor de impact van de plaatsing van de collega bij de AVIM.” AVIM staat voor Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel. „Het draagvlak blijkt onvoldoende en daarmee hebben we te weinig rekening gehouden met wat er leeft onder collega’s en in de samenleving. Die verbinding is voor ons als politie juist essentieel, om echt een politie voor iedereen te zijn”, aldus de politiechef.

Tweede kans

Tegelijkertijd verdient iedereen een tweede kans, vindt Westerbeke. „Daar waar we normeren en begrenzen, moeten collega’s ook fouten kunnen maken en de ruimte krijgen om zich te verbeteren. Politiewerk is en blijft mensenwerk. Samen met de collega gaan we kijken hoe we een passende werkomgeving kunnen vinden.”

In het bericht van de politie komt ook de betreffende agent aan het woord. Hij zegt daarin de beslissing te begrijpen. „Ik had die uitlating nooit mogen doen en heb de afgelopen tweeënhalf jaar gebruikt om te reflecteren en opnieuw mijn weg te vinden. Ik realiseer mij dat er voor mijn plaatsing bij de AVIM onvoldoende draagvlak is en dat deze stap te snel is. Het is niet de juiste tijd, en niet de juiste plek.”