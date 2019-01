Getouwtrek om doodzieke Alfie

Alfie Evans in zijn ziekenhuisbed.

Londen - De ambulance en het vliegtuig staan klaar om Alfie Evans naar een ziekenhuis in Rome te brengen. Maar volgens een Britse rechter is het begin volgende maand twee jaar oude jongetje uit Liverpool ongeneeslijk ziek, en is het in zijn belang om de behandeling te stoppen en het jongetje te laten sterven.