Verdachte van doden vrouw Noordwijk in Frankrijk opgepakt

De politie meldde dat na een uitgebreid rechercheonderzoek en in samenwerking met de Franse en Belgische autoriteiten de verblijfplaats van de verdachte was achterhaald. Hij is donderdagmorgen aangehouden.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag zal aan de Franse autoriteiten om de uitlevering van de verdachte vragen. De procedure hierover neemt naar verwachting enige tijd in beslag.

De 35-jarige vrouw was zondagmiddag dood aangetroffen in een woning aan het Lindenplein in Noordwijk.