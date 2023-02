Politie zoekt vrouw in Eindhoven, vreest ontvoering

Volgens getuigen werd de vrouw rond 18.10 uur vrijdagavond door drie mannen hardhandig in de auto geduwd. Dat zou zijn gebeurd na een ruzie met een van die mannen in de buurt van een bioscoop aan de Dommelstraat. De auto stond volgens de politie geparkeerd achter de VVV aan het 18 Septemberplein. Daarvandaan zou de auto rechtsaf de Vestdijktunnel in zijn gereden om vervolgens door te rijden richting de Neckerspoel.

„Het is nog niet duidelijk wat er gisteren precies is gebeurd”, aldus de politie. „Ook is nog niet duidelijk wie de vrouw is, hoe het met haar gaat én waar zij zich op dit moment bevindt.” De politie zoekt getuigen die meegekregen hebben wat er vrijdagavond is gebeurd in de buurt van het Stationsplein of meer over de auto kunnen vertellen.