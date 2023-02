Surinaamse politie zoekt Stephano Biervliet, leider van uit de hand gelopen protest

Biervliet, die zich omschrijft als politiek activist, was al maanden bezig met de voorbereiding van de demonstratie. „Het volk zal van zich laten horen want wat nu gebeurt, is verschrikkelijk”, zei hij op de lokale nieuwssite Starnieuws. „De president moet luisteren, hij moet luisteren.”

De demonstranten zijn boos om het beleid van de Surinaamse president Chan Santokhi. Ze vinden dat hij verantwoordelijk is voor de economische crisis waarmee Suriname kampt. De inflatie in de voormalige Nederlandse kolonie bedraagt 54 procent en het land draagt een grote staatsschuld.

Bij de protestactie, waar duizenden mensen aan deelnamen, werd onder meer het parlement bestormd. Daar zou brand hebben gewoed en de lobby zou zijn vernield. Volgens de Suriname Herald haakten ook veel plunderaars aan bij de actie en maakten ze misbruik van de chaos. Op verschillende plekken in Paramaribo werden winkels en tankstations overvallen.